شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة المالية تعلن عن 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، وزارة المالية تعلن عن 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية والأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية ووزارة الصحة تكشف حزمة الخدمات الطبية المقدمة بقوافل الوزارة بالمحافظات.

وإلى أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.

مصر ترد على المشككين.. "حياة كريمة": الجسر الإغاثى بين مصر وغزة لم ينقطع

قال أحمد سعيد، مدير إدارة التمكين الاقتصادى بمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلقت اليوم الثلاثاء، قافلة إغاثية جديدة، فى إطار الدور الإنسانى الذى يقوم به المجتمع المدني المصرى ممثلا فى مؤسسات التحالف، لدعم اهالينا بغزة، في ظل القصف المستمر والعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي، لافتًا إلى أن القافلة المتجهة إلى غزة تضم 500 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمواد الطبية والإنسانية، وتشارك " حياة كريمة " بنحو 70 شاحنة من إجمالي الشاحنات.

الأهلي يقترب من تعديل عقد محمد الشناوي ورفع قيمته المالية

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم ملف تعديل عقد محمد الشناوي ورفع القيمة المالية في عقده، تقديرا من الإدارة للاعب على مجهوده خلال الفترة الماضية، بخلاف أن الشناوي فضل البقاء مع ناديه عن مناقشة أى عروض أخرى، وبالفعل قررت تعديل عقده بما يتناسب مع دوره كقائد الفريق وأحد العناصر المهمة فى صفوفه.

المالية: 6.5 مليار دولار عوائد مستهدفة من الطروحات الحكومية حتى نهاية 2024

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بسياسات أكثر توازنًا وتحوطًا، مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، بتداعياتها المتشابكة التى تزايدت تعقيدًا مع التوترات الجيوسياسية، على نحو يمكننا من احتواء حدة الصدمات الداخلية والخارجية، واستكمال مسيرة الانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولى ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، جنبًا إلى جنب مع العمل على خلق مساحات مالية مستدامة؛ للتوسع فى الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 3620 جنيها للجرام عيار 21

شهد سعر الذهب في مصر اليوم استقرار بعد هبوط بحوالي 30 جنيها وسط عملية تسعير عشوائي في السوق، بعد فتح التداول على الذهب، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3620 جنيها.

طقس اليوم.. أمطار بعدة مناطق ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 23 درجة والصغرى 12

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا دافئا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الصحة تكشف حزمة الخدمات الطبية المقدمة بقوافل الوزارة بالمحافظات

أكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، أنه تم إطلاق 167 قافلة طبية خلال شهر فبراير الجاري بجميع المحافظات، بهدف التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

الكشكي: اجتماعات مكثفة للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني لوضع خطة المناقشات

أكد الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات النقاشية للمرحلة الثانية للحوار الوطني وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي ستبدأ قريبا، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة

تنمية عمرانية فى ربوع مصر.. إنشاء مدن جديدة مستدامة وذكية

وضعت الدولة نصب أعينها تنمية كافة مناطق الجمهورية والاستفادة من الإمكانات والقدرات التي يتسم ويتمتع بها كل إقليم ومنطقة لخلق تنمية تحقق التكامل بين أقاليم الدولة المختلفة في إطار التنمية الشاملة للدولة المصرية.

راقبوا السماء.. الضوء البروجى يزين سماء فبراير ومارس وأبريل بعد غروب الشمس

تعتبر شهور فبراير ومارس وأبريل هي أفضل شهور السنة لرؤية الضوء البروجي في السماء عند بداية الليل أي بعد غروب الشمس بساعة أو ساعتين، ويكون هذا في البلدان الشمالية للكرة الارضية ، أما في البلدان الجنوبية فتكون رؤية هذه الظاهرة قبل بزوغ الفجر بشرط عدم وجود القمر في السماء في الحالتين.

الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لمشروع تطوير كورنيش المقطم واستكمال التراخيص

تم الانتهاء من أعمال البنية الأساسية الخاصة بمشروع تطوير كورنيش وهضبة المقطم، وجارى البدء فى تنفيذ المشروع بصورة فعلية خلال الفترة المقبلة.

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأحمر لمناقشة آخر تطورات حالة اللاعبين المصابين، والموقف النهائي لهم من السفر إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المحدد لها الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.