شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فلسطين: مصر وقطر وأمريكا يبذلون جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، إن مصر وقطر والولايات المتحدة يبذلون جهودا كبيرة من أجل إتمام اتفاق لوقف إطلاق النار.

أضاف وزير الخارجية الفلسطيني، خلال مؤتمر صحى مشترك مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، ما يحدث في الضفة الغربية ينذر بتصعيد كبير من قبل المستوطنين ولا بد من إيقافهم، مؤكدا أن رفح مهددة بالاجتياح والدمار ويجب على الجميع حماية المدنيين فيها وتوفير ممرات آمنة لهم.

أكد أن قطاع غزة تحول إلى منطقة موبوءة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، وهناك عدد كبير من الفلسطينيين يموتون جوعًا ومرضًا في قطاع غزة، ولا بد من تسمية القطاع منطقة كارثية.