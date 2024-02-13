شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية "العالم يصلى" بلغات مختلفة فى دار الأوبرا أول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم أوركسترا أم النور السيمفونى بقيادة دكتورة هناء طانيوس بالاشتراك مع كورال أجابى بقيادة أمانى فوزى الحفل السنوى الخاص بالأوركسترا احتفالية صلاة كبرى "العالم يصلى" فى دار الأوبرا، تحت رعاية البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وتقوم فكرة الاحتفالية على الصلاة الربانية، وتقدم لأول مرة فى مصر بلغات مختلفة "العربية، القطبية، الإنجليزية، الآرامية، الهندية، الألمانية، الإسبانية، الصينية، السواحلية، الكورية، الفرنسية، الإندونسية" وتقدم هذه الصلوات بتوزيعات جديدة كتبت خصيصا للأوركسترا.

ويقام الحفل بمسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة الموافق 1/3/2024 فى تمام الساعة الثامنة مساء تقديم الإعلامية نانسى مجدى.

وتقام حفلة أبانا الذى يوم 1 مارس بـ12 لغة، وبحضور سفراء البلاد التى تغنى بهم أبانا الذى مع تكريمهم من قبل رئيس الأوبرا وبحضور عدد كبير من الأساقفة.



أوركسترا أم النور السيمفونى



الدكتورة هناء طانيوس



أوركسترا أم النور السيمفونى



أوركسترا أم النور السيمفونى