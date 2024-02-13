شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدولى للمطارات يطلق الموقع الرسمى لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس الدولي للمطارات - إقليم إفريقيا الموقع الرسمي لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا والمقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 24 فبرايرالجارى، وحتي 1 مارس المقبل تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.

كما نشر الموقع الكلمة الترحيبية الخاصة بالمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية في تقليد يتبعه المجلس الدولى للمطارت عند استضافة الدول لتلك الاجتماعات وشملت الكلمة الترحيب بضيوف المؤتمر في القاهرة خاصة وأن تلك الإجتماعات تأتي مع ارتفاع حركة الركاب لمستويات قياسية بالإضافة إلى التطور المتسارع في مجال المطارات التي أصبحت ظاهرة دولية وليست مجرد استثمارات كثيفة لرأس المال.