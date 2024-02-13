شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن حصاد أنشطة جامعة برج العرب التكنولوجية خلال التيرم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي أحد المسارات الهامة في التعليم الجامعي، مشيرًا إلى متابعة الوزارة لتطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية في التعليم والتدريب من خلال تجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية متميزة، بجانب الاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وفي هذا الإطار، نفذت جامعة برج العرب التكنولوجية برئاسة الدكتور محمد مرسي الجوهري العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي الحالي 2023/2024.

وأبرمت جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من بروتوكولات التعاون المُشترك مع المؤسسات التعليمية والصناعية ومنها توقيع برتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والذي يهدف الي محو الامية واعداد محتوي دراسي مشترك لمحو الامية الرقمية، ووقعت بروتوكول تعاون مع شركة خاصة لتدريب وتطوير الأعمال؛ بهدف تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لتنمية الموارد البشرية وخدمة المجتمع ومواصلة الدعم للخريجين وتأهيل الطلاب لسوق العمل؛ لتدريب الطلاب عمليًا وفنيًا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المهني، والتعاون في احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخريجين.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، وقعت جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة العقبة بالمملكة الاردنية الهاشمية بهدف إعداد برامج مشتركة بين الجامعتين في مجالات تكنولوجيا العلوم الصحية لإعداد خريج يتناسب مع سوق العمل العربي.

ونظمت الجامعة العديد من الفعاليات ومنها، مؤتمر مهني والمشاركة في مؤتمر حول الذكاء الاصطناعي، كما نظمت الجامعة ندوة حول "الشباب وتعزيز الهوية الوطنية"، وكذلك ندوة تعريفية مُقدمة من هيئة الفولبرايت للحصول على منح دراسية للطلاب، وندوة عن تكنولوجيا الزيوت والمحركات مع جامعة سامارا بوليتك.

وشارك طلاب الجامعة في برنامج تدريب رؤساء اتحاد طلاب الجامعات الذي عقدته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلاب التابعة لرئاسة جمهورية مصر العربية، كما نظمت الجامعة دوري لنهائي خماسي كرة القدم للطلاب، فضلًا عن المشاركة في عدد من الفعاليات المتنوعة وتشجيع الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، بالإضافة إلى بحث سبُل وآليات التعاون المشترك مع مختلف الجهات الأكاديمية والصناعية.