شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية ينعَى الشيخ فوزى الزفزاف وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم الشيخ فوزي الزفزاف، وكيل الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم.

وقال المفتي: "إن فضيلة الشيخ فوزي الزفزاف -رحمه الله- كانت له جهود علمية ودعوية كبيرة، وأثر كبير طوال حياته ومن خلال المناصب التي تقلدها في الأزهر الشريف".

وتوجَّه مفتي الجمهورية بخالص الدعاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن ينزله منازل الأبرار وأن يشفع فيه علمه، ويلهم أهله الصبر والسلوان.