شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "حق الطفل والنشء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة الاوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة، بعنوان "حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات"، وكانت قد حددت الوزارة موضوعات خطب شعبان ورمضان 1445هــ أولًا : خطب شهر شعبان 1445 هـــ الجمعة الأولى : حق الطفل والنشء ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الجمعة الثانية : تحويل القبلة دروس وعبر. الجمعة الثالثة : مجالس العلم والذكر والاستعداد لرمضان. الجمعة الرابعة : يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام. ثانيًا : خطب شهر رمضان 1445 هـــ الجمعة الأولى : رمضان شهر الطاعات الجمعة الثانية : رمضان شهر الانتصارات الجمعة الثالثة : أعمال و فضائل العشر الأواخر من رمضان . الجمعة الرابعة : صدقة الفطر وحق الله في المال .. أحكام ومقاصد .

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