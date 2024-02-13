شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" الرئيسى بالجيزة فى العمرانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، وذلك بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب فى الأسعار، وأيضًا التوسع في إنشاء شوادر ومنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين ورفع العبء عنهم مع قرب حلول الشهر الكريم.

وكشفت المحافظة عن بدء تجهيز معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، وذلك ضمن 10 معارض لـ"أهلا رمضان" من المقرر إقامتها في المحافظة؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار بأسعار مناسبة ونسب تخفيضات جيدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة لتحقيق الإنضباط بالأسواق، مؤكدًا إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام لزيادة المعروض من السلع وبأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ الجيزة إلى تفعيل الدور الرقابي وقيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملاتها على مدار اليوم للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظًا على حقوق ومصالح المواطنين.



المعرض الرئيسي لأهلا رمضان في الجيزة



بدء تجهيز معرض أهلا رمضان في العمرانية



تجهيز معرض أهلا رمضان بالعمرانية في الجيزة



تجهيز معرض أهلا رمضان بالعمرانية



تجهيز معرض أهلا رمضان في الجيزة



تجهيز معرض أهلا رمضان في العمرانية