شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الإماراتى: ملتزمون بالثقافة والإبداع لأنهما ركنان أساسيان فى تنمية المجتمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة على التزام الدولة بنشر الثقافة والإبداع لأنهما ركنان أساسيان في تنمية المجتمعات والشعوب.

‏‎وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليونسكو العالمي لتعليم الثقافة والفنون الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بمشاركة أكثر من 190 وزيراً للتعليم والثقافة من جميع أنحاء العالم بهدف اعتماد إطار اليونسكو لتعليم الثقافة والفنون.

ورحب الوزير بجميع المشاركين في المؤتمر موجها التحية لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي على تنظيمها له، وقال: دولة الإمارات طالما اتخذت العديد من الإجراءات الطموحة نحو الثقافة والفنون وتضعهما في الصفوف الأمامية لخططها التنموية.

أشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت العديد من المبادرات التي تجعل من الثقافة والفنون جزء أساسي من المناهج التعليمية المبكرة وذلك لمساعدة الأطفال والنشء على التثقيف وحب الموسيقى والفنون بمختلف أنواعها، وتسعى الإمارات لمشاركة تجربتها مع باقي التجارب الدولية في هذا الشأن.

‏‎وأكد أهمية هذا المؤتمر قائلا:" تعتبر دولة الإمارات قوة مركزية لتعزيز تبادل المعرفة و دعم التفاهم بين الثقافات. و نحن دائما حريصون على تسهيل الحوارات الحاسمة و تقديم الإضافة في دعم المشهد الثقافي و تعليم الفنون. و من خلال تعاوننا القوي و المستمر مع اليونسكو، كما أننا على ثقة من أن نتائج هذا التجمع ستؤدي إلى تطوير إطار تعليم الثقافة و الفنون مما يضمن اعتماده على نطاق أوسع".