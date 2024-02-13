شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين دعوة رئيس الأرجنتين لتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل على أنقاضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بأشد العبارات التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأرجنتيني خابيير ميلي، في أثناء زيارته للأراضي المحتلة، والتي دعا فيها إلى تدمير المسجد الأقصى وتشييد الهيكل على أنقاضه لسرعة ظهور المسيح المخلص للشعب اليهودي.

واستشهد "ميلي" في خطابه بقصص من التلـمود للحاخام عكيفا، والتي جاء فيها: "بعد تدمير المعبد الثاني على يد الرومان، كان الحاخام الأكبر وزملاؤه يراقبون الهيكل (المسجد الأقصى المبارك) بعد أن تم تدميره بالكامل، ورأوا ثعلبا يخرج من ذلك المكان الأقدس، لا يمكن أن يكون هناك مشهد يخيب الآمال أكثر من ذلك.

وأمام ذلك المشهد المروع بكي الحاخامات في إشارة إلى ذلك الألم، ولكن الحاخام الأكبر شرع في الضحك، فسأله زملاؤه كيف له أن يضحك أمام هذه المأساة؟ فأجابهم بأن ثمة نبوءة تتحدث عن تدمير ذلك المعبد، وأن نبوءة أخرى تقول إنه سيعاد بناؤه مرة أخرى. والآن أرى بأم عيني النبوءة الأولى، وأنا في غاية السعادة والأمل في أن النبوءة الثانية سوف تتحقق".

وأكد مرصد الأزهر أن هذه التصريحات المحرضة على تدمير مقدسات المسلمين تفيض بالكراهية والتطرف، اللذين لا يمكن أن يصدرا عن شخص مسؤول، فضلًا عن رئيس لدولة.

وأشار المرصد إلى أنه رغم ما يتعرض له أبناء الشعب الفـلسطـيني من حرب إبادة جماعية فإن رئيس الأرجنتين يسير في مسار داعم للكيان الصهيوني غير متقيد بقيود القوانين الدولية، ولا القواعد الأخلاقية، ولا مكترث بحجم الدمار الهائل الذي طال كل شيء داخل قطاع غزة، وهو بذلك ينتهج مسارًا مخالفًا لموقف القارة اللاتينية بأكملها الداعم بشدة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وحذر مرصد الأزهر من مغبة مثل هذه التصريحات التي تزيد من فداحة الكارثة الإنسانية في غـزة مع حالة الصمت الغالبة على المجتمع الدولي وفشل مجلس الأمن الدولي في ردع الآلة العسكرية الصـهيونية.