شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف منتجات معارض " أهلا رمضان ".. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية استعدادا لانطلاق معارض "أهلا رمضان "اعتبارا من منتصف الشهر الجارى فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بتوفير السلع الأساسية السكر والمكرونة وزيت الطعام والأرز ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الحملات على الأسواق، للتأكد من توافر السلع والتصدى لأى مخالفات من شأنها الإضرار بالمستهلك، وأيضا التصدي لاحتكار السلع ورفع أسعارها، كما يستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق فى التلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588 .