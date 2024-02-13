شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تطرح كوبونات سلعية استعدادا لشهر رمضان 2024.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كوبونات سلعية لاتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرين بشرائها لتوزيها على الاسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024 ، منتصف شهر فبراير الجارى ، بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ومن المقرر ان تطرح وزارة التموين والتجارة الداخليوة الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.
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