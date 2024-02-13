عايزين 5 مليون جنيه.. ضبط مختطفي "مستريح الدقهلية" لنصبه عليهم في ميلوني جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية، وتحرير المختطف.

كان قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، باختطاف شقيقه (عامل "له معلومات جنائية")، حال تواجده بمحل عمله بدائرة القسم، وورود اتصال تليفوني لوالدته ومساومتها على دفع مبلغ 5 مليون جنيه، نظير إطلاق سراحه لقيامه بتجميع مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في "خدمات الدفع الإلكتروني".

وبإجراء التحريات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 7 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات "الإسماعيلية ودمياط والدقهلية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر أحدهم بقيام المجني عليه بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ (2 مليون جنيه) بزعم توظيفها له وعدم التزامه بذلك.

فقام بالاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة بمقابل مادي حيث قاموا بالتوجه لمحل عمل المجني عليه واصطحابه لمزرعة ملك أحدهم (كائنة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية) مستخدمين سيارتين ملاكي ومساومة أهليته.

كما أرشدوا عن السيارتين المستخدمتين في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضا:

علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام

حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

"أكبر مني وحطتله 12 قرص فياجرا".. ليلة مقتل مندوب مبيعات على يد زوجته وعشيقها بالظاهر

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها