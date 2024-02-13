ضبط هارب من مؤبد وسائق عليه 80 حكمًا قضائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها في ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين، وأسفرت الجهود عن ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الأقصر، لكونه محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد في جناية قتل عمد.

كما تم ضبط سائق، مقيم بمحافظة بنى سويف، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 12 سنة وكفالات مالية في عدد 80 حكم جزئي بتهم (تبديد، إيصال أمانة، شيك).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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