المشدد 10 سنوات لدجال هتك عرض فتيات بـ"وهم العلاج الروحاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة دجال بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة هتك عرض فتيات بروض الفرج.

كشفت التحقيقات أن ربة منزل اتهمت عاطلا بهتك عرض ابنتها بعدما أوهمها أنه قادر على علاجها نوبات مرضية تعاني منها.

وقالت والدة الضحية إنها اصطحبت ابنتها إلى منزل المتهم، وأقنعها أنه سيقوم بعلاجها بجلسة علاج روحاني، ولاحظت تعمد إمساك المتهم بمناطق العفة لدى ابنتها، فأخذتها وغادرت ثم أبلغت الشرطة.

نسبت النيابة للمتهم هتك عرض المجني عليها بغير رضاها.

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