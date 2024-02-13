كسر عنقها.. قرار من القضاء بحق قاتل الطفلة مكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم بقتل الطفلة مكة في السلام، شرق القاهرة، لجلسة 5 مارس المقبلة.

كشفت التحقيقات أن الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، كانت تعيش في منزل صديق والدها، وبعد خروج الأخير من الحبس في عدد من القضايا اصطحبها لبيت عمتها بالسلام.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليها عانت من سوء المعاملة من زوج عمتها بعد حبس والدها مرة أخرى، ويوم الواقعة لم يتحمل زوج العمة بكائها فضربها ضربًا مبرحًا وأغلق "درج الكومدينو على رأسها" حتى كسر عنقها فلفظت أنفاسها الأخيرة.

نقلت العمة الطفلة إلى المستشفى لكنها فارقت الحياة.

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