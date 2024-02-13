ختام دورتين تدريبيتين لـ27 من عضوات النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.

انعقدت الدورتين - اللتين شارك فيهما 27 من عضوات النيابة الإدارية، من درجة مساعد نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة، خلال الفترة من ٤ - ٦ فبراير الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، والفترة من ١١ - ١٣ فبراير الجاري بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وَجَّه سيادته الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، ووحدة التحول الرقمي، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

وألقى المحاضرات العميد طاهر الحنفي، مدير مشروع وحدة الاستثمارات التنموية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناولت عدداً من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساسيات استخدام الحاسب الآلي وبرامج تطبيقات المكتب "Microsoft office".

يأتي ذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة هيئة النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيماناً بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وتنمية الوعي الرقمي لدى عضوات النيابة الإدارية.

وفي الختام تفضل معالي المستشار الجليل حافظ عباس، رئيس الهيئة، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعضوات النيابة الإدارية المشاركات.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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