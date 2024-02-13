85 مليارًا و246 مليون جنيه.. تفاصيل زيادة رأسمال "القابضة للكهرباء" وشركاتها خلال 2022- 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

ناقش الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم الثلاثاء، برئاسته، إنجازات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالي 2022/ 2023.

وأوضح المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، نجحت بفضل المساندة والدعم المستمر من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية واستكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال العديد من الإجراءات؛ أهمها المتابعة المستمرة ورفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة؛ للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكل قطاعات الدولة.

وأكد رئيس القابضة لكهرباء مصر زيادة الطاقة المولدة إلى 205.4 مليار ك.و.س، بنسبة تطور 0.94% عن العام المالي 2021/2022، مشيرًا إلى استكمال تنفيذ الخطة الموضوعة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، وكذلك التنسيق المستمر مع قطاع البترول؛ لتوفير الوقود اللازم للمحطات، مشيرًا إلى أن الطاقة المولدة من محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت 12.7% من إجمالي الطاقة المولدة.

وأوضح دسوقي أنه تم انخفاض معدل استهلاك الوقود إلى 176.3 جم/ ك.و.س، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء .

وفي إطار التوجه العالمي والمصري لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين، فقد تم توقيع 23 مذكرة تفاهم مع عدد من التحالفات الدولية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي القدرات التي سيتم توليدها من الطاقات الجديدة والمتجددة لتلك المشروعات نحو 100 ج.و.

وأكد دسوقي أنه في إطار سعي القطاع ممثلًا في الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، ليكون جزءاً فعالاً من منظومة التحول الرقمي، وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانيًّا على خرائط المناطق واليوميات، حيث تم الانتهاء من الربط المكاني لـ29.4 مليون مشترك.

وشدد رئيس القابضة لكهرباء مصر على تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بجعل مصر مركزًا إقليميًّا ودوليًّا؛ لتبادل الطاقة بين الدول العربية وإفريقيا وأوروبا من خلال تدعيم خطوط الربط الكهربي مع دول الجوار والمشاركة بفاعلية في الاجتماعات الخاصة لكل من منظمة جيديكو الصينية، والاتحاد من أجل المتوسط UFM، والاتحاد العربي للكهرباء، موضحًا أنه تم زيادة عدد المشتركين، حيث بلغ 40.7 مليون مشترك، بنسبة تطور 4% عن العام السابق؛ منها نحو 15.9 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع بنسبة 39% من إجمالي عدد المشتركين .

وأوضح دسوقي أنه زيادة رأس المال المصدر للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2021/2022 بمبلغ نحو 14.656 مليار جنيه، ليصبح 85.246 مليار جنيه في 30/6/2023. وتطوير الأداء المالي بصفة مستمرة؛ بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة مع الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لاختيار الأنسب منها، بما يحقق أعلى عائدات للشركة لسداد الالتزامات الحتمية.

تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة وشركاتها التابعة هذا العام بنحو 18.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة، بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية والالتزام بكل من الشركة القابضة وشركاتها التابعة .

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من قِبل العاملين ومجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة؛ لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح، مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية وخفض التكلفة، مؤكداً ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة .