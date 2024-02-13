شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلته الرابعة من المساعدات الإغاثية لغزة والان مع تفاصيل الخبر
وشملت القافلة أكثر من 5228 طنًا من المواد الغذائية ، نحو 372 طنا أدوات ومستلزمات طبية كما شملت أكثر من 530 طنًا من الملابس والبطاطين والأكفان والخيام بالإضافة لأكثر من 755 طنا من المياه و 87 طنا من المنظفات.
وشارك في تلك القافلة عددًا من كيانات التحالف الوطني وهم (بنك الطعام - جمعية الأورمان - جمعية رسالة مؤسسة صناع الحياة - مؤسسة صناع الخير - مؤسسة أبو العنين - مؤسسة جمال جارحي للتنمية المجتمعية - مؤسسة العربي لتنمية المجتمع - مؤسسة مصر الخير - مؤسسة الجود - بنك الشفاء المصري - مؤسسة مرسال - أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية - مجلس الشباب المصري – مؤسسة الإغاثة والطوارئ).
هذا ومن جانبه، يندد التحالف الوطني بأعمال العنف وجرائم الحرب التي ترتكب بقطاع غزة وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا على السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان ؛ مؤكدًا على التضامن والدعم الكامل مع الشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى توقف الحرب.
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