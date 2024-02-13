شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام بمعارض "أهلا رمضان" 2024 بـ45 جنيها للعبوة 800 مم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من زيت الطعام لطرحها بمنافذ ومعارض أهلا رمضان 2024 بجانب توفير كافة السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة ومن المقرر طرح زيت الطعام عبوة 800 مم بسعر 45 جنيها، كما توفر وزارة التموين كافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر حذرت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك المتلاعبين في أسعار السلع الغذائية والبيع بأزيد من السعر المعلن، حيث سيتم تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم الى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.