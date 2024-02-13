التحالف الوطنى بالغربية يدخل البهجة على 25 عروسا من اليتيمات.. تفاصيل

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الاحتفالية التى أقامتها محافظة الغربية بالتعاون مع جمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل التنموى، لتجهيز الفتيات الأيتام المقبلات على الزواج بتقديم مساعدات مالية، لإدخال البهجة والفرحة والسرور على قلوبهن.

وسلم محافظ الغربية، شيكات بمبلغ 375 ألف جنيه كمساعدات زواج ل25 عروسا من الفتيات غير القادرات واليتيمات من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بواقع 15 ألف جنيه لكل فتاة مقدمة من جمعية الأورمان لمساعدتهن فى إتمام زفافهن واستكمال ما ينقصهن لتجهيز منزل الزوجية ولإدخال الفرحة على قلوبهن.

وقدم محافظ الغربية، التهنئة للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة ومعربا عن سعادته البالغة بوجوده معهم، مؤكدا لهم أن الدولة المصرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى وأبنائها المخلصين تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى لن يدخروا جهدا فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم كل أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من الأسر الأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.