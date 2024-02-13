شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مبعوث رئاسى فرنسى جهود مصر لحل الأزمة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان "جان إيڤ لودريان"، وذلك في إطار الجهود المصرية لحلحلة الأزمة اللبنانية، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس". وأكد السفير أحمد أبو زيد وجود مساع مستمرة وتنسيق دائم وتبادل للرؤى لإيجاد حلول توافقية للتحديات التي يواجهها لبنان الشقيق.

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