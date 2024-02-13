شكرا لقرائتكم خبر عن صورة الكوبونات السلعية من وزارة التموين وشروط الاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صورة من الكوبونات السلعية المقرر طرحها من جانب وزارة التموين وإتاحتها بالمنافذ التابعة للوزارة ليقوم القادرون بشرائها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مجانا بالتوازى مع انطلاق معارض أهلا رمضان 2024، منتصف شهر فبراير الجارى، بهدف التسهيل على الراغبين فى تلبية احتياجات ‏المواطنين غير القادرين بشكل يمنح لهم حرية شراء ‏احتياجاتهم من السلع دون فرض سلع معينة، وسيتم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة للشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية.



كوبونات سلعية من وزارة التموين

واشترطت وزارة التموين على من يريد شراء هذه الكوبونات لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، بأن لا يستبدل الكوبون بنقود ولا يتم دفع اى مبالغ عند الصرف ويستخدم الكوبون مرة واحدة فقط لشراء " لحوم ، دواجن ،زيت ، سكر ، ارز ، مكرونة ، ، عدس ، سمن ، بيض.

ومن المقرر أن تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية الكوبونات بفئات تتراوح من 100 و150 و200 و250، و300 جنيه وحتى 500 جنيه للكوبون الواحد، ويمكن للمواطن شراء أي كمية ‏منها، ويمكن صرف السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية أو من فروع التجزئة بشركات الجملة.