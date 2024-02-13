شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: لن نتعاون مع أى إجلاء قسرى من رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه اليوم الثلاثاء "إن إسرائيل لم تتواصل مع المكتب بشأن خطة لإخلاء منطقة رفح في قطاع غزة سواء بشكل منفرد أو مشترك"..مُضيفًا أن المكتب لن يشترك في أي إجلاء قسري حتى إذا تواصلت معه إسرائيل بهذا الشأن.



وأضاف المتحدث ، في تصريح صحفي حول مخطط الهجوم على رفح ، "لم يتواصل المسؤولون الإسرائيليون معنا بشكل رسمي مطلقا".



وتابع لايركه : "بعيدا عن هذا ، الأمم المتحدة لا تشارك في إجلاء قسري أو غير طوعي ، ليست هناك خطة في الوقت الراهن لتسهيل إجلاء المدنيين".