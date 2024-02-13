شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة المحتكرين.. ضبط 1100 طن سلع تموينية احتكرها تجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط (628) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، بلغت إجمالى مضبوطاتها قرابة (1100 طن سلع تموينية أبرزها "162 طن أرز، 62 طن سكر، 52 طن دقيق، 520 طن أعلاف حيوانية" - 254 ألف لتر مواد بترولية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.