شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة": الأحد صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتي يوم 31 يناير 2024 ، يوم الأحد المقبل، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وقال الشوربجي - في بيان - إن هذه الإجراءات تأتي في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.

ويذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي" والهيئة الوطنية للصحافة"؛ بهدف وضع آليات سداد المديونيات المستحقة على المؤسسات الصحفية القومية لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعي.

ووقَّع بروتوكول التعاون كل من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.