شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أنواع الفيروسات المعدية للجهاز التنفسى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، إنه لا يوجد انتشار لأى أنواع جديدة من الفيروسات التنفسية خلال فصل الشتاء، حيث قالت: "آخر 4 سنوات كانت معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية التى ترتفع فى مثل هذا التوقيت من السنة ثابتة على مستوى الجمهورية".

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروسات المنتشرة هى عبارة عن مجموعة من الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهى: 1- مجموعة فيروسات الأنف 2- الأنفلونزا 3- الفيروس المخلوى التنفسى 4- فيروس أنفلونزا الطيور 5- فيروس نظير الأنفلونزا 6- الفيروس الغدى 7- فيروس ابشتاين بار.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن جميع الفيروسات التنفسية تشترك فى الأعراض مثل العطس والصداع وآلام فى العضلات والحمى والتهاب الحلق وانخفاض الشهية.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الفيروسات التي تسبب التهابات الجهاز التنفسى معظمها ينتقل عن طريق الرذاذ الملوث بالفيروس في الهواء، والذى ينتج عن سعال أو عطس أو تحدث مع مريض مصاب بالفيروس، مشيرة إلى أن هناك بعض الفيروسات التي تتنتقل عن طريق اللعاب.