شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم لقاء تنشيطيا وتعريفيا بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى 8 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى 435 مدرسة من إجمالى 1700 مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم 2025.
وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم 198 موجه، و220 مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.
وشارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.
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