شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنظم لقاء تنشيطيا وتعريفيا بأنشطة التوكاتسو للمدارس الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أنه فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاهتمام بالأنشطة المدرسية الهادفة وتطبيق أنشطة التوكاتسو فى المدارس الحكومية، وفي ضوء التعاون المثمر والبناء بين وحدة المدارس اليابانية والإدارة المركزية للتعليم العام (التعليم الابتدائي)، نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ وذلك خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى 8 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، الإسكندرية، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى 435 مدرسة من إجمالى 1700 مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم 2025.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم 198 موجه، و220 مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

وشارك فى متابعة هذا اللقاء فريق من الخبراء اليابانيين بوحدة المدارس المصرية اليابانية، حيث أشادوا بكفاءة وتعاون المستهدفين وآلية اختيارهم، وكذلك تميزهم العلمى فى مداخلاتهم ودافعيتهم في العمل.