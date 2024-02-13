أخبار مصر

التموين: طرح 55 ألف طن سكر و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام، إنه سيتم طرح 55 الف طن سكر بمعارض أهلا رمضان، إضافة إلى 17 الف طن زيت طعام، و30 الف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.
وتبدأ منتصف الشهر الحالي، معارض أهلا رمضان في الكثير من المحافظات بحد أدني 3 معارض بكل محافظة بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها،

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا