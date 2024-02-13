حتى 500 جنيه.. التموين تطرح شنط رمضان- تعرف على التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال اللواء اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم طرح شنطة رمضان بـ 6 أصناف وصولاً إلى 10 أصناف حسب الطلب تشمل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي.

وأضاف أنه سيتم توفير كوبونات فئة 100،150، 200، 250، 300، 500 لمن يريد أن يقوم بشرائها.

وتبدأ منتصف الشهر الحالي، معارض أهلا رمضان في الكثير من المحافظات بحد أدنى 3 معارض بكل محافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

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