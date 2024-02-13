شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عين شمس الغربية صباح غد لمدة 8 ساعات لتطوير المحاور الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظراً لتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000مم بشارع الترعة التوفيقية ضمن أعمال التطوير للمحاور الرئيسية بمنطقة عرب الحصن كطلب الهيئة الهندسية، الأمر الذي سيترتب عليه انقطاع المياه عن منطقة عين شمس الغربية بالكامل، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 14- 2 - 2024 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

وقالت الشركة انها دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على، وخدمة الواتس اب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥