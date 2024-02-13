شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة ويقصف مركبة مدنية فى شارع الجلاء بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية قبل قليل، عن ارتكاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة بعد قصفه مركبة مدنية فى شارع الجلاء بمدينة غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلى مستمرة فى استهدافها المنظمات الإنسانية لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للنازحين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

كما تسعى دولة الاحتلال إلى تدمير جهود وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وهى الوكالة الإنسانية الأكبر فى الأراضى المحتلة لمساعدة ملايين النازحين من الهجمات الإسرائيلية.

وفق تقرير لوكالة الأمم المتحدة "الأونروا" استمرت الهجمات العنيفة لـ17 يوما فى خان يونس جنوب غزة ما أسفر عن خسائر فادحة فى الأرواح وأضرار فى البنية التحتية المدنية، فيما تم استهداف أكبر ملجأ للأونروا فى المنطقة الجنوبية.