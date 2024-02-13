شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يترأس أعمال قمة لجنة رؤساء دول وحكومات "النيباد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء-عبر تقنية الفيديو كونفرانس- أعمال الدورة الحادية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الانمائية للاتحاد الأفريقي النيباد والتي تعقد سنوياً للتحضير للقمة الأفريقية وذلك بحضور بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الاعضاء باللجنة و رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. وخلال الاجتماع ألقى الرئيس السيسي كلمة الرئاسة المصرية.

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