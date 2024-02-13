مصادرة 26 ألف كتاب داخل مطبعة مخالفة بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية من مباحث المصنفات الفنية مطبعة بأوسيم شمال الجيزة.

مالك المطبعة متهم بطباعة وتغليف العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى وكتب تعليمية خاصة بالمعاهد الأزهرية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات ألقت الشرطة القبض على المدير المسئول، وبحيازته 26 ألف نسخة من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعى والكتب الخاصة بالمعاهد الأزهرية بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

المدير المسئول أقر برتكابه المخالفات المُشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى.