"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت محافظة المنوفية واقعة سرقة طريفة، حينما قام لصوص بانتهاز فرصة انشغال عريس بزفافه، وخلو المنزل من سكانه وانشغالهم بحفلة الزفاف، وقاموا بتناول عشاء العريس وسرقة مبلغ مالي من شقته.

خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، تلقى قسم شرطة قويسنا بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بسرقة منزله، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ.

بتفريغ عدد من كاميرات المراقبة وإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأمام النيابة اعترف المتهمون بسرقة منزل عريس ليلة زفافه: "استغلينا انشغال الكل في الفرح بإحدى القاعات خارج البلدة"، قبل أن يشيروا إلى أنهم قاموا بالتخطيط لارتكاب عملية السرقة وقت انقطاع التيار الكهربائي معتقدين عدم تمكن كاميرات المراقبة من رصدهم.

المتهمون حددوا ساعة الصفر وقت انقطاع الكهرباء على اعتبار أن كاميرات المراقبة لن ترصدهم لكن ذلك كان على خلاف الحقيقة.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بنيابة قويسنا، بسرقتهم مبلغا ماليا وبعض الأدوات والمتعلقات من المنزل مستغلين انشغال أصحاب المنزل بحفل الزفاف، وقاموا بتناول الأطعمة المجهزة للعريس وفروا هاربين، "قعدنا وكلنا أكل العريس كان حمام وبط.. وخدنا الفلوس وهربنا".

وأمرت نيابة قويسنا بحبس 7 متهمين على ذمة التحقيقات التي تجرى، لاتهامهم بسرقة منزل عريس ليلة زفافه بقرية كفر ميت سراج بمركز قويسنا بالمنوفية.