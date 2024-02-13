الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين عصام خليل عضوًا بمجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 41 لسنة 2024 بتعيين عصام فوزي خليل أمين - عضوا بمجلس الشيوخ، في المكان الذي خلا باستقالة النائب سامح محمد معروف عبدالله عاشور.

نُشر القرار في الجريدة الرسمية.

ووجه حزب المصريين الأحرار، رئيسًا وقيادات وأعضاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوريه، لإصدار قرار جمهوري بتعيين رئيس الحزب، بمجلس الشيوخ المصري.

وقال حزب المصريين الأحرار، في بيان: ثقة الرئيس الغالية نبراس على رؤوسنا، وندعو الله أن يوفقنا لخدمة بلادنا تحت القيادة السياسية الرشيدة.

وأكد حزب المصريين الأحرار، أن جميع أعضاء الحزب جنودًا أمناء على خدمة الوطن في كل موقع وتحت أي ظروف حريصين على سلامة واستقرار البلاد ورخاء الشعب.