كبير الأثريين يكشف تفاصيل القبض على سائحة فرنسية بحوزتها تمثال فرعوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، تفاصيل القبض على سائحة فرنسية بحوزتها قطعة أثرية.

وقال كبير الأثريين بوزارة الآثار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء: "تم القبض على سائحة فرنسية سنها كبير وبحوزتها قطعة أثرية وقالت إنها اشترتها من إحدى البازارات"، مبينا أن هذا الأمر كان غير متوقع بالنسبة للجميع.

وأوضح أن التمثال يبغ طوله 12 سنتيمترا وبحجم كف اليد، وشكله ليس أثر تماما، والسيدة اشترته بدون فاتورة بمبلغ بسيط.

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