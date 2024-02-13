نمتلك الحلول.. خبير اقتصادي يكشف أهم خطوات عبور الأزمة الاقتصادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن مصر تمتلك المقومات الكاملة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضع كافة الحلول المستدامة للبناء للمستقبل، لافتا إلى أن مصر ليس لديها رفاهية التشاؤم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: أن الأهم في المرحلة الحالية هو البحث عن الحلول، مشيرا إلى أن مصر ليست أول دولة تتعرض لأزمات كما أنها تمتلك أدوات الخروج من الأزمة الحالية.

وأشار إلى أنه لابد من البحث عن حلول وخطط بديلة للأزمة الاقتصادية، مبينا أن هناك عوامل أدت إلى حدوث الأزمة، بالإضافة إلى الكثير من التحديات بالدولة

وأوضح أن مصر تواجه أزمة تضخم جامح وديون، ولابد من وضع السياسات اللازمة لمواجهة مثل هذه التضحيات وحصار التضخم ورفع الفائدة، وتقليل المعروض النقدي، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب مصر بمحاصرة التضخم.

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