"الضفادع البشرية" تنتشل جثة شاب غريق في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة شاب غريق بنهر النيل بمنطقة الوراق شمال المحافظة.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية نطاق دائرة القسم.
دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع مأمور القسم العميد محمد سلامة.
تبين بالفحص أن الجثة لشاب يدعى "حمدي.س." فارق الحياة نتيجة إسفكسيا الغرق، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.