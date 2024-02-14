عتاب الجيران ينتهي بجريمة قتل في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"مش هتبطل تتريق عليا.. دا احنا جيران" عتاب بنبرة معتدلة وجهه شاب إلى جاره بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة ظنًا أن حق الجيرة ما يزال له مكانة لكنه دفع حياته الثمن.

البداية تعود إلة تلقي مأمور قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إخطار من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجه بسرعة فحص البلاغ ومعاينة مسرح الجريمة وتحديد وضبط الجاني بالتنسيق مع قطاع الجنوب ووحدة مباحث القسم.

التحريات بينت أن مشادة كلامية بين المجني عليه "محمود.أ." وجاره بسبب تنمره عليه، تطورت إلى مشاجرة، غرز على إثرها الثاني سكينًا في صدر الأول فأرداه قتيلا.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتحرر محضر أحاله حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.