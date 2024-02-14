جثة في قاع النيل.. مسنة تودع الحياة غرقًا بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة جثة عجوز من نهر النيل بمصر القديمة لتبدأ رحلة الكشف عن كواليس اللحظات الأخيرة في حياتها.

طقس بارد استبعدت معه الشرطة فرضية غرق "منى.ا." نتيجة عدم إجادتها السباحة فجرفها التيار. انتقل الضباط إلى الخطوة التالية بمراجعة كاميرات المراقبة المطلة على مكات العثور عليها.

تحريات المباحث كشفت عن مفاجأة صادمة، "منى" سئمت الحياة فأسدلت الستار على آخر فصولها. قفزت في نهر النيل لتلقى مصرعها إثر إسفكسيا الغرق.

الشرطة أودعت الجثة ثلاجة أقرب مستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.