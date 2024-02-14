أفريقي ينهي حياته شنقًا في ناهيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى أفريقي الجنسية حياته شنقًا بمنطقة ناهيا بمحافظة الجيزة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بجوار محل حلواني.

اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة وجه ضباط البحث الجنائي بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

تبين بالفحص أن شخصًا يحمل جنسية دولة إريتريا أقدم على التخلص من حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لحين وصول النيابة العامة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين