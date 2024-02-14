ينتقد توريط مصر.. مصطفى الفقي: لو حدث هذا الأمر ستهتز المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن استعجال الرئيس الأمريكي جو بايدن للكونجرس من أجل زيادة المساعدات لإسرائيل يؤكد السياسة الأمريكية المؤيدة دائما لها، متوقعا أن إسرائيل لن تحرج رئيس المخابرات الأمريكية وهو في المنطقة بأي اجتياح واسع.

وأضاف الفقي خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر، الذى يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة أم بى سى مصر، مساء الثلاثاء: إن فلسطين دولة جوار ونحن متضامنون معها على مدار التاريخ كي تحصل على حقوقها، مبينا أن إسرائيل تسعى إلى تفريغ غزة وتهجير الفلسطينيين ووضع مستوطنين مكانهم.

وأوضح أن إسرائيل تستغل ما يحدث من أجل توريط مصر واستدراجها، مشيرا إلى أن إسرائيل لجأت إلى الكذب لتغيير الحقائق، مؤكدًا أنه ضد فلسفة سحب السفراء عندما يحدث خلاف لأن هذا يزيد القطيعة.

وأكد أن مصر تظهر غضبها بشكل واضح من السياسات الإسرائيلية والرئيس تحدث عن ذلك علانية وانتقدها، موضحا أنه إذا ضربت مصداقية السلام بين مصر وإسرائيل ستهتز المنطقة بأكملها.

واستطرد: "إسرائيل ستعادى مصر في كل الأحوال والظروف، مؤكدا أن إسرائيل تشتكي دائما لأمريكا وتقول لها الحقيني، متابعًا: "إسرائيل حريصة على قضية الرهائن ونحن حريصون على وقف إطلاق النار ومنع تفاقم الوضع".

وأشار إلى أن المؤسسات الأمريكية لها آراء مختلفة وكلها طرف في اتخاذ القرار، وهذا شيء معقد للغاية.