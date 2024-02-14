نشرة التوك شو| سر فيديو السنوار.. وتحذيرات من ارتفاع الأسعار في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى:

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "الخليج 365" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

زيادة 25%.. شعبة الدواجن تحذر من ارتفاع الأسعار في رمضان

حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، من التجار الذين يستغلون الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعض الناس تستغل الفرصة.

سر فيديو السنوار.. سمير فرج يكشف تطورات جديدة في ملف غزة ورفح (فيديو)

قال اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن الأنفاق في قطاع غزة، كانت مفاجأة الحرب لإسرائيل، مشيرا إلى أن الانفاق على عمق 500 كيلو متر

كبير الأثريين يكشف تفاصيل القبض على سائحة فرنسية بحوزتها تمثال فرعوني

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، تفاصيل القبض على سائحة فرنسية بحوزتها قطعة أثرية.

مستشار وزير التموين: سوق الذهب متذبذب في مصر.. والأوقية تراجعت عالمياً

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن سوق الذهب متذبذب في مصر، ومع ذلك شهد اليوم تراجعا على المستوى المحلي والعالمي

مستشار التموين: البنك المركزي تسلّم نصف طن من الذهب خلال 6 أشهر

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن تسلم البنك المركزي نصف طن من "الذهب" في شحنات متعاقبة، عبر شركة "شلاتين للثروة المعدنية" خلال النصف الثاني من 2023