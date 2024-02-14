محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، جلسة دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق.

كما تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، الجنحة المباشرة المقامة من مها أبو سريع عضوة بنادي الزمالك والتي حملت رقم 1499 لسنة 2023 وجنحة مالية رقم 2264 لسنة 2023، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة السب والقذف.

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