اليوم.. إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية شبرا الخيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تنظر الدائرة الثامنة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، إعادة محاكمة متهم في قضية "خلية شبرا الخيمة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي.

تشمل القضية، 14 متهًما ويمثل المتهم وفقًا للاتهام المسند إليه بأمر الإحالة من بينها الانضمام لجماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، ومصالحة وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وذكرت التحقيقات أن المتهم انضم لإحدى خلايا الجماعة المسماة "جماعة داعش"، والتي تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القضاة، وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم واستباحة دماء المسيحين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الاجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.