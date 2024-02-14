شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات من وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء:
1- العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك
2- سرعة نهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال المستقبلية فى أقرب وقت
3- التنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية" لسرعة نهو دراسات إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
4- تبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية
5- تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ
6- تحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة
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