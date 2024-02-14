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تكليفات من وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء.. التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطىء ورؤيتها المستقبلية وموقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023 / 2024 ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة 343 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% تقريباً .

 

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء:

 

‎1- العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك

‎2- سرعة نهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال المستقبلية فى أقرب وقت

‎3- التنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية" لسرعة نهو دراسات إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

‎4- تبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية

‎5- تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ 

‎6- تحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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