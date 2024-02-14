شكرا لقرائتكم خبر عن تكليفات من وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمناقشة مقترحات تطوير أعمال هيئة حماية الشواطىء ورؤيتها المستقبلية وموقف الخطة الاستثمارية لهيئة حماية الشواطئ للعام المالى الحالي 2023 / 2024 ، وبلغت قيمة الأعمال المنفذة 343 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 78% تقريباً . وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تكليفات وزير الرى لهيئة حماية الشواطىء: ‎1- العمل على مدار الساعة للإنتهاء من كافة المشروعات الموكلة للهيئة طبقاً للبرامج الزمنية المعُدة لذلك ‎2- سرعة نهو الإجراءات المطلوبة للبدء فى تنفيذ الأعمال المستقبلية فى أقرب وقت ‎3- التنسيق مع "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية" لسرعة نهو دراسات إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ‎4- تبني منهجية ثابتة للتوسع في استخدام النظم الصديقة للبيئة لحماية الشواطئ في كافة المشروعات المستقبلية ‎5- تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين بهيئة حماية الشواطئ ‎6- تحديث أجهزة الرصد المساحية بالهيئة وأجهزة GPS التي يستخدمها المهندسين والفنيين بالهيئة

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز