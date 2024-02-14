طعنة في الظهر.. حكم قضائي بحق متهم شرع في قتل مواطن بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا نهائيا، بعد أن قبلت طعن متهم على حكم صادر من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات فى واقعة اتهامه بالشروع فى قتل مواطن بالقليوبية، وفى الموضوع بتعديل الحكم للسجن المشدد لـ 5 سنوات.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية شرع في قتل المجنى عليه "س.ع" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت له النية وعقد العزم على اقتراف ذلك العمل وأعد لذلك الغرض سلفاً سلاح أبيض محل الاتهام التالي وتوجه صوب المكان الذي أيقن سلفاً تواجده به وما أن ظفر به حتى سدد إليه ضربة من السلاح استقرت بظهره محدثاً به الإصابة الثابتة بتقرير الطب الشرعي والتي نتج من جراءها عاهة مستديمة متمثلة في الضعف والخذل بالطرفين السفليين.

وطالبت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.

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