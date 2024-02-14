متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 43 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.

اقرأ أيضا:

"كلوا البط والحمام".. قصة سرقة شقة عريس ليلة الدخلة بالمنوفية

"جثة وبركة دماء وسط الشارع".. حكاية مقتل الأسطى "روشه" في أتوبيس برطس (فيديو وصور)

غدر صديق الأب.. أوهم الصغيرة بالحب وعاشرها كالأزواج

علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام

حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

"أكبر مني وحطتله 12 قرص فياجرا".. ليلة مقتل مندوب مبيعات على يد زوجته وعشيقها بالظاهر

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها