كشف حقيقة عدم تنفيذ أحكام قضائية ضد إعلامي وضابط شرطة سابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات زعم سيدة أجنبية عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد إعلامي ومالك قناة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب كونه ضابط شرطة سابق.

كانت أجهزة الأمن رصدت تداول منشور عبر فيسبوك تضمن مزاعم إحدى السيدات - تحمل جنسية أجنبية- عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد إعلامي ومالك قناة بموقع التواصل الاجتماعي يوتيوب؛ كونه ضابط شرطة سابق.

بالفحص تبين صدور حكمين قضائيين ضد المشكو في حقه (مقيم بالقاهرة) لصالح الشاكية في قضيتين (تبديد - غرامات) والمقضي في إحداهما بالبراءة، وفي الثانية إلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحق المدني لصالح الشاكية بمبلغ مالي، وقد قام المشكو في حقه بالطعن على الحكم، وأن جميع الإجراءات تمت في الإطار القانوني.

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